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خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا
آخر الأخبار
2024-05-26 | 17:52
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خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا
أعلن خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا نحو البحر الأصفر وجزيرة لوزون في الفترة من 27 أيار إلى الرابع من حزيران.
*
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