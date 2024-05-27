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23
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
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o
كسروان
29
o
متن
29
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-05-26 | 23:40
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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