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وزيرة الخارجية الألمانية: برلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح

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2024-05-27 | 03:14
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وزيرة الخارجية الألمانية: برلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح
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وزيرة الخارجية الألمانية: برلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح

 
 
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