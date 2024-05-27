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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح إلى 45 قتيلا

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2024-05-27 | 07:34
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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح إلى 45 قتيلا
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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح إلى 45 قتيلا

 
 
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