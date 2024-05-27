بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: الإنفجار اللبناني إن حصل سيكون له تداعيات على الدول المجاورة ومن بينها أوروبا وإبقاء الوضع على ما هو عليه يشكّل خطراً وجودياً على لبنان

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