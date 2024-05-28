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مدير منظمة الصحة العالمية: إغلاق حدود رفح ونقص الوقود والمساعدات أديا إلى خنق قدرتنا على دعم النظام الصحي
آخر الأخبار
2024-05-28 | 04:16
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مدير منظمة الصحة العالمية: إغلاق حدود رفح ونقص الوقود والمساعدات أديا إلى خنق قدرتنا على دعم النظام الصحي
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