نصرالله في ختام تقبّل التعازي بوالدته: أنا أعتذر بسبب الظروف التي يعرفها الجميع وأشكر جميع الذين حضروا في الروضة وفي مجمع سيد الشهداء وأنتم جميعاً تُقدّرون ظروفي بحيث يجب أن أكون في الصف الأول الذي يشارككم العزاء

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