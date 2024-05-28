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نتنياهو: ملتزمون بإعادة سكان الشمال سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم

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2024-05-28 | 11:54
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نتنياهو: ملتزمون بإعادة سكان الشمال سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم
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نتنياهو: ملتزمون بإعادة سكان الشمال سالمين إلى مستوطناتهم ومنازلهم

 
 
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