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o
البقاع
21
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
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o
كسروان
22
o
متن
22
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الخارجية السعودية: المملكة تحمل السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن أحداث رفح
آخر الأخبار
2024-05-28 | 17:46
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الخارجية السعودية: المملكة تحمل السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن أحداث رفح
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