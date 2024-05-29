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النائب ميشال دويهي للـLBCI: من المهم أن تثمر زيارة لودريان نتائج في الملف الرئاسيّ اللبنانيّ وأعتقد أنّه آتٍ ليستكمل عمل الخماسية
آخر الأخبار
2024-05-29 | 03:04
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النائب ميشال دويهي للـLBCI: من المهم أن تثمر زيارة لودريان نتائج في الملف الرئاسيّ اللبنانيّ وأعتقد أنّه آتٍ ليستكمل عمل الخماسية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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دويهي للـLBCI: اللجنة الخماسية مكوّنة من سفراء اصدقاء للبنان وهم موجودون لأن هناك فريقا في لبنان يعطّل انتخاب رئيس ويريد فرض مرشّحه
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