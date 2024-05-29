سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: حذرناه من بعض المطبات التي يمكن ان تكون في طور التحضير على أمل أن يتخذ بعض الضمانات

التالي

سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: هل هناك التزام من بري بالدعوة لجلسات متتالية بغض النظر عن نتائج الحوار؟ كما أن بري يمكن ان يدعو لجلسة والنواب لا يحضرون ونكون عدنا الى نقطة الصفر