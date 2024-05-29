سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: هل هناك التزام من بري بالدعوة لجلسات متتالية بغض النظر عن نتائج الحوار؟ كما أن بري يمكن ان يدعو لجلسة والنواب لا يحضرون ونكون عدنا الى نقطة الصفر

سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: الاسم الذي ينتج عن العملية يجب ان يكون حياديا ولا يمكن لأحد ان يفرض رئيسًا على اللبنانيين وجاهزون للتعاطي بإيجابية

سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: الاسم الذي ينتج عن العملية يجب ان يكون حياديا ولا يمكن لأحد ان يفرض رئيسًا على اللبنانيين وجاهزون للتعاطي بإيجابية

سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: حذرناه من بعض المطبات التي يمكن ان تكون في طور التحضير على أمل أن يتخذ بعض الضمانات