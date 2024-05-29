الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
30
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
30
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع يلتقي لودريان في معراب
آخر الأخبار
2024-05-29 | 10:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جعجع يلتقي لودريان في معراب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
يلتقي
لودريان
معراب
التالي
أسرار الصحف المحلية 29-5-2024
بيان فرنسي ألماني مشترك: سنواصل دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر
0
آخر الأخبار
13:25
المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا وموقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعيّة والأسلحة الصاروخيّة
آخر الأخبار
13:25
المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا وموقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعيّة والأسلحة الصاروخيّة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر
0
آخر الأخبار
13:25
المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا وموقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعيّة والأسلحة الصاروخيّة
آخر الأخبار
13:25
المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا وموقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعيّة والأسلحة الصاروخيّة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:58
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين داخل أول أنفاق المطار باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
10:58
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين داخل أول أنفاق المطار باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
0
أخبار دولية
12:04
"وورلد سنترال كيتشن" توقف عملها في رفح بسبب "الهجمات المستمرة"
أخبار دولية
12:04
"وورلد سنترال كيتشن" توقف عملها في رفح بسبب "الهجمات المستمرة"
0
آخر الأخبار
13:04
ماكرون يؤكد إلتزام فرنسا بجهود السلام في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بعد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية
آخر الأخبار
13:04
ماكرون يؤكد إلتزام فرنسا بجهود السلام في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بعد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية
0
أخبار لبنان
08:28
هبة ألمانية للجمارك اللبنانية لدعم عمل وحدة مراقبة الحاويات في المرفأ
أخبار لبنان
08:28
هبة ألمانية للجمارك اللبنانية لدعم عمل وحدة مراقبة الحاويات في المرفأ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:02
مقدمة النشرة المسائية 29-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:02
مقدمة النشرة المسائية 29-05-2024
0
أخبار دولية
12:36
في مجلس الأمن... دعوات لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح فورًا
أخبار دولية
12:36
في مجلس الأمن... دعوات لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح فورًا
0
أخبار دولية
11:51
اللجنة الوزارية العربية تبحث نتائج اعتراف عدد من الدول الاوروبية بالدولة الفلسطينية
أخبار دولية
11:51
اللجنة الوزارية العربية تبحث نتائج اعتراف عدد من الدول الاوروبية بالدولة الفلسطينية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:40
معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها
أخبار لبنان
05:40
معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها
2
اقتصاد
08:15
وزارة الطاقة والمياه تـصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهـر أيار 2024
اقتصاد
08:15
وزارة الطاقة والمياه تـصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهـر أيار 2024
3
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أطنان من الطحين منتهية الصلاحية في معمل لفرن شهير…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أطنان من الطحين منتهية الصلاحية في معمل لفرن شهير…
4
فنّ
05:49
زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان
فنّ
05:49
زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان
5
فنّ
05:40
بعد غياب... هبة نور تخرج عن صمتها
فنّ
05:40
بعد غياب... هبة نور تخرج عن صمتها
6
منوعات
06:56
مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)
منوعات
06:56
مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)
7
أخبار دولية
06:44
سقطت من حفرة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس وتوفيت...
أخبار دولية
06:44
سقطت من حفرة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس وتوفيت...
8
منوعات
02:00
أوروبية تعثر على كنز مدفون... لن تصدقوا ماذا اكتشفت! (صور)
منوعات
02:00
أوروبية تعثر على كنز مدفون... لن تصدقوا ماذا اكتشفت! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More