الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلينكن: واقعة رفح مروعة وأوضحنا تمامًا لإسرائيل ضرورة إجراء تحقيق على الفور وتحديد ما حدث

آخر الأخبار
2024-05-29 | 11:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلينكن: واقعة رفح مروعة وأوضحنا تمامًا لإسرائيل ضرورة إجراء تحقيق على الفور وتحديد ما حدث
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بلينكن: واقعة رفح مروعة وأوضحنا تمامًا لإسرائيل ضرورة إجراء تحقيق على الفور وتحديد ما حدث

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

واقعة

مروعة

وأوضحنا

تمامًا

لإسرائيل

ضرورة

إجراء

تحقيق

الفور

وتحديد

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 29-5-2024
بيان فرنسي ألماني مشترك: سنواصل دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر

LBCI
آخر الأخبار
13:25

المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع ‌‏السمّاقة في تلال كفرشوبا وموقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعيّة والأسلحة الصاروخيّة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر

LBCI
آخر الأخبار
13:25

المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع ‌‏السمّاقة في تلال كفرشوبا وموقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعيّة والأسلحة الصاروخيّة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-28

"لقد تشاجرنا لهذا السبب فأجبرتني على النزول من السيارة"... تركت ابنتها على الأوتوستراد وهذا ما حصل!

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-09

ما هو الفرق بين حليب البقر وحليب الجاموس؟...وأيهما الأفضل؟

LBCI
أخبار دولية
08:31

الحكومة الألمانية: الاتفاقات المتعلقة بكيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة التي تزودها بها الدول الغربية سرية

LBCI
خبر عاجل
2024-03-11

توجيه الاتهام في باريس لابن شقيق رياض سلامة بالتآمر الجنائي وغسل الأموال

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الكابينت الحربي مهدد بسبب تصاعد الخلاف الداخلي... وتل أبيب تتحول إلى مركز إحتجاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل ومأزق الضربات الديبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مهمة لودريان: تقدم في الشكل ومراوحة في الجوهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جواز سفر لبناني لمطلوب فلسطيني بآلاف الدولارات وبأوراق مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

توقيف صاحب ومدير عام سلسلة أفران شهيرة في لبنان... والسبب طحين منتهي الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الطفلة نسرين... قتلها الإهمال في باص المدرسة!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:02

مقدمة النشرة المسائية 29-05-2024

LBCI
أخبار دولية
12:36

في مجلس الأمن... دعوات لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح فورًا

LBCI
أخبار دولية
11:51

اللجنة الوزارية العربية تبحث نتائج اعتراف عدد من الدول الاوروبية بالدولة الفلسطينية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:40

معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها

LBCI
اقتصاد
08:15

وزارة الطاقة والمياه تـصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهـر أيار 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أطنان من الطحين منتهية الصلاحية في معمل لفرن شهير…

LBCI
فنّ
05:49

زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان

LBCI
فنّ
05:40

بعد غياب... هبة نور تخرج عن صمتها

LBCI
منوعات
06:56

مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
06:44

سقطت من حفرة داخل باص لنقل طلاب المدارس في طرابلس وتوفيت...

LBCI
منوعات
02:00

أوروبية تعثر على كنز مدفون... لن تصدقوا ماذا اكتشفت! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More