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ماكرون يؤكد إلتزام فرنسا بجهود السلام في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بعد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية
آخر الأخبار
2024-05-29 | 13:04
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ماكرون يؤكد إلتزام فرنسا بجهود السلام في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بعد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية
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