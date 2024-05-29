مقتل طفلة وإصابة 10 مدنيين في ضربة إسرائيلية في سوريا

أسفرت ضربة جوية إسرائيلية استهدفت الساحل السوري مساء الأربعاء عن مقتل فتاة وإصابة 10 مدنيين، على ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري.وذكر المصدر أنه "حوالى الساعة 19,30 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".