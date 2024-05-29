النائب ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": وفدا لبنان في واشنطن مُختلفان فالأول وهو المعارضة يتابع موضوع الحرب جنوبًا والملف الرئاسي والمطالبة بالمحاسبة في قضية انفجار المرفأ أما الثاني الذي يقوده مخزومي مُوسّع هدفه جمع أكبر عدد من الكتل حول الإصلاح

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