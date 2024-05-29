ميشال معوض لـ "حوار المرحلة": حزب الله لم يتمكن من فرض مرشحه على رئاسة الجمهورية ونحن ايضاً "نفسنا طويل" ولكن المطلوب فرض ميزان قوى للضغط على حزب الله واجباره على انتخاب رئيس للجمهورية ولأخذ موقف لعدم وصول رئيس ممانع

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك