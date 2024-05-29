تفاصيل صغيرة تفصل كومباني عن التوقيع مع "بايرن ميونخ"

تفاصيل صغيرة تفصل كومباني عن التوقيع مع "بايرن ميونخ"

حظر حسابات تابعة لعدد من المؤثرين في هذا البلد... ما السبب؟