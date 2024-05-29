معوض لـ"حوار المرحلة": فرنجية مرشح حزب الله وهو يقول إنه جزء من محور ممثله الخامنئي ولا يمكن أن يقول هذا الكلام بما أنه يريد الترشح للانتخابات الرئاسية وادعوه للانسحاب

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