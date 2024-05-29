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معوض لـ"حوار المرحلة": لا يمكن تحميل المودعين خطايا المسؤولين ولا القول لهم إننا نريد شطب ودائعكم ونحن لا نريد ضبط الحدود ولا المحاسبة ولا القيام بإصلاحات

آخر الأخبار
2024-05-29 | 15:50
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معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لا يمكن تحميل المودعين خطايا المسؤولين ولا القول لهم إننا نريد شطب ودائعكم ونحن لا نريد ضبط الحدود ولا المحاسبة ولا القيام بإصلاحات
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معوض لـ"حوار المرحلة": لا يمكن تحميل المودعين خطايا المسؤولين ولا القول لهم إننا نريد شطب ودائعكم ونحن لا نريد ضبط الحدود ولا المحاسبة ولا القيام بإصلاحات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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