النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: العناوين التي حملها لودريان هي عن إيجاد فرص مرنة للتفاهم بين اللبنانيين في الملف الرئاسيّ والفصل بين هذا الملف وأحداث غزة

أبو الحسن للـLBCI: علينا أن نفتح الابواب لاستكمال المبادرات فلا ندخل في المجهول في الملف الرئاسيّ

أبو الحسن للـLBCI: علينا أن نفتح الابواب لاستكمال المبادرات فلا ندخل في المجهول في الملف الرئاسيّ

البزري للـLBCI: مصلحة لبنان الحقيقية تكمن في البحث عن قواسم مشتركة ورئاسة الجمهورية ما بعد الطائف هي حاكم بين اللبنانيين وليست حكم على اللبنانيين