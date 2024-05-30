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o
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24
o
الشمال
26
o
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o
كسروان
24
o
متن
24
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أبو الحسن للـLBCI: علينا أن نفتح الابواب لاستكمال المبادرات فلا ندخل في المجهول في الملف الرئاسيّ
آخر الأخبار
2024-05-30 | 03:12
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أبو الحسن للـLBCI: علينا أن نفتح الابواب لاستكمال المبادرات فلا ندخل في المجهول في الملف الرئاسيّ
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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