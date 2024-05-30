أبو الحسن للـLBCI: علينا أن نفتح الابواب لاستكمال المبادرات فلا ندخل في المجهول في الملف الرئاسيّ

البزري للـLBCI: نرفض أن يكون الحوار في الملف الرئاسيّ برعاية شخصية أجنبية شقيقة كانت أم لا

البزري للـLBCI: نرفض أن يكون الحوار في الملف الرئاسيّ برعاية شخصية أجنبية شقيقة كانت أم لا

النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: العناوين التي حملها لودريان هي عن إيجاد فرص مرنة للتفاهم بين اللبنانيين في الملف الرئاسيّ والفصل بين هذا الملف وأحداث غزة