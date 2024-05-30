البزري للـLBCI: لا رئيس في حزيران أو حتى في تموز إذ لا اختراق جدّيّ حتى الآن

البزري للـLBCI: الحرب في غزة ستنتهي بقراءات سياسية ونتائج خطيرة وهناك لاعبون في المنطقة أهمّها الولايات المتحدة الأميركية

البزري للـLBCI: الحرب في غزة ستنتهي بقراءات سياسية ونتائج خطيرة وهناك لاعبون في المنطقة أهمّها الولايات المتحدة الأميركية

البزري للـLBCI: نرفض أن يكون الحوار في الملف الرئاسيّ برعاية شخصية أجنبية شقيقة كانت أم لا