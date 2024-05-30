النائب الياس حنكش للـLBCI: الدستور يحتّم علينا أن نكون موجودين في جلسة لانتخاب رئيس ونحتاج إلى ضمانة لجلسات مفتوحة والّا "يطير النصاب"

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البزري للـLBCI: انتخبنا مسبقًا الوزير باورد ونحن بحاجة إلى رئيس مع رؤية وهي ليست محصورة ببارود وحسب إذ إنّنا هُواة انتخاب بناء على قراءة معيّنة