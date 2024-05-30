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وزير الخارجية السعودية تلقى اتصالا من نظيره الايراني المكلف وزارة الخارجية حاليا

آخر الأخبار
2024-05-30 | 09:49
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وزير الخارجية السعودية تلقى اتصالا من نظيره الايراني المكلف وزارة الخارجية حاليا
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وزير الخارجية السعودية تلقى اتصالا من نظيره الايراني المكلف وزارة الخارجية حاليا

 
 
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