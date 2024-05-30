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o
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شركة جوال الفلسطينية: انقطاع خدمات الاتصال في مدينة رفح بقطاع غزة
آخر الأخبار
2024-05-30 | 11:53
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شركة جوال الفلسطينية: انقطاع خدمات الاتصال في مدينة رفح بقطاع غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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