النائب بلال عبدالله لـ جدل: الموضوع العقاري في لبنان ليس سهلًا ويتخذ طابعًا طائفيًا وعائليًا ومناطقيًا ومجرّد أن يكون هناك رئيس جمهورية وحكومة يُبتّ هذا الملف

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