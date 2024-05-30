الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سعيد لـ جدل: الفرنسيون أدخلوا الى لبنان سجل النفوس والسجل العقاري والتلاعب بهذه الاركان التي تُعدّ اساسية يعرّض لبنان الى مشاكل جمّة

آخر الأخبار
2024-05-30 | 14:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سعيد لـ جدل: الفرنسيون أدخلوا الى لبنان سجل النفوس والسجل العقاري والتلاعب بهذه الاركان التي تُعدّ اساسية يعرّض لبنان الى مشاكل جمّة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سعيد لـ جدل: الفرنسيون أدخلوا الى لبنان سجل النفوس والسجل العقاري والتلاعب بهذه الاركان التي تُعدّ اساسية يعرّض لبنان الى مشاكل جمّة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الفرنسيون

أدخلوا

لبنان

النفوس

والسجل

العقاري

والتلاعب

الاركان

تُعدّ

اساسية

يعرّض

لبنان

مشاكل

LBCI التالي
روسيا قد تتخذ خطوات للردع النوويّ إذا نشرت أميركا صواريخ في أوروبا وآسيا
التحكم المروري: تعطل سيارة قبل نفق المطار الثاني باتجاه بيروت ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:34

وُلدت برحمين وعانت الأمرّين... ظاهرة نادرة وغريبة عاشتها شابة ثلاثينية: إليكم التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
15:33

مسؤول كبير في أرامكو: بيع الأسهم يوفر لنا الفرصة لتنمية قاعدة المساهمين بين المستثمرين السعوديين والدوليين ويتيح لنا فرصة زيادة السيولة

LBCI
صحة وتغذية
15:25

للحد من السلوك العدواني والجريمة... اعتماد هذا المكمل الغذائي يُعتبر أمرًا ضروريًا!

LBCI
أخبار لبنان
15:19

فؤاد دندن: الإمارات تقف مرة جديدة إلى جانب الشعب اللبناني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:34

وُلدت برحمين وعانت الأمرّين... ظاهرة نادرة وغريبة عاشتها شابة ثلاثينية: إليكم التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
15:33

مسؤول كبير في أرامكو: بيع الأسهم يوفر لنا الفرصة لتنمية قاعدة المساهمين بين المستثمرين السعوديين والدوليين ويتيح لنا فرصة زيادة السيولة

LBCI
صحة وتغذية
15:25

للحد من السلوك العدواني والجريمة... اعتماد هذا المكمل الغذائي يُعتبر أمرًا ضروريًا!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:00

كوريا الجنوبية تخطط لرفع علمها على المريخ بحلول عام 2045... وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-26

رجل يتعرّض لموقف محرج أثناء طلب يد حبيبته للزواج... إليكم ما حصل!

LBCI
صحف اليوم
2023-07-26

مصادر دبلوماسية لـ"الشرق الأوسط": السفيرة السويدية غادرت بيروت في إجازة ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحقها

LBCI
صحف اليوم
2023-09-13

لودريان والبخاري سيبلغان النواب بموقف سعودي - فرنسي مشترك (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-04

الجميّل بعد لقاء نواب المعارضة هوكشتاين: أولويتنا سيادتنا ومستقبلنا وقرارنا الذي يجب أن يكون في يدنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مهرجانات بيبلوس الدولية... حفلات منوعة لصيف واعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زي موظفي OMT الجديد من تصميم طلاب جامعة الـLAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما هي التوقعات بشأن مسار الإنتخابات الرئاسية في ايران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تصعيد ميداني كبير في غزة يتزامن مع غليان سياسي في إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:20

غالانت: الجيش الاسرائيلي سيواصل إستهداف حزب الله عند الحدود وفي العمق

LBCI
أخبار دولية
13:18

لبنان يتراجع عن شكواه ضد اسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

منظمات تواصل سياسة التحريض.. لبقاء النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بشرى للسياح والمغتربين... إعادة إطلاق التسوق المُعفى من الضريبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:21

حمية يعلن عن تحديد تعرفة النقل لمختلف وسائل النقل على كافة الأراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
10:00

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

LBCI
خبر عاجل
06:20

الأمن العام يحدد ضوابط الإستحصال أو إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

LBCI
فنّ
05:09

"أكبر منه وبعمر أمّه"... صور رشا شربتجي مع زوجها الممثل في مرمى الانتقادات

LBCI
فنّ
04:44

شبّهوا خطيبها بـ "مهووس نوال الزغبي".. نادين نسيب نجيم غاضبة: قلّة أخلاق!

LBCI
حال الطقس
01:21

كتل حارة وارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
00:57

ميقاتي يوقف إعداد سلسلة الرتب والرواتب (الأخبار)

LBCI
منوعات
05:10

يغازلها الرجال في النادي الرياضي باستمرار.. لكن ما فعلته لردعهم فاجأ الجميع!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More