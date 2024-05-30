المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة ‏زرعيت بقذائف المدفعية واصابتها إصابةً مباشرة

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النائب عبد الرحمن البزري للـLBCI: مشكلة الرئاسة في لبنان داخلية والمشهد في غزة عقّد الملف الرئاسيّ وما سيكون ما بعد غزة في الإقليم هو جغرافية سياسية جديدة