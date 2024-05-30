قناة المسيرة التابعة للحوثيين: مقتل شخص في ضربة أميركية بريطانية على الحديدة

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وزير الطاقة وليد فياض عن إنشاء معمل كهرباء على الطاقة الشمسية: أيّ من أصحاب النفوذ لم يجد أي حل للقطاع الماليّ ونحن تحت حصار ماليّ محليّ ودوليّ يحجب الاصلاحات كلها