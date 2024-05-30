حملة بايدن: إدانة ترامب دليل على أنّ "لا أحد فوق القانون"

فياض: مدنون لقطر وتوتال انيرجيز لعرض استثمار في شأن معمل كهربائيّ يعمل على الطاقة الشمسية

فياض: مدنون لقطر وتوتال انيرجيز لعرض استثمار في شأن معمل كهربائيّ يعمل على الطاقة الشمسية

فياض: لتوضيح الملاغطات أنّنا نتكلم على معمل واحد للكهرباء وليس ثلاثة وبمئة ميغاوات ويتضمن عقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر عقد طويل الامد وليس هبة كما يُزعم