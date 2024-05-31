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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا ثكنة برانيت (مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها
آخر الأخبار
2024-05-31 | 04:51
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا ثكنة برانيت (مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء منها
*
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