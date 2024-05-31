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المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بمسيرات إنقضاضية إستهدفت منصات القبة الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن إستقرارهم وعملهم وأصابت أهدافها بدقة ما أدى إلى تضررها واشتعال النيران فيها
آخر الأخبار
2024-05-31 | 06:50
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المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بمسيرات إنقضاضية إستهدفت منصات القبة الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن إستقرارهم وعملهم وأصابت أهدافها بدقة ما أدى إلى تضررها واشتعال النيران فيها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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