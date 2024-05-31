الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مسيرة استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية على أطراف بلدة الناقورة

آخر الأخبار
2024-05-31 | 07:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مسيرة استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية على أطراف بلدة الناقورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مسيرة استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية على أطراف بلدة الناقورة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

استهدفت

سيارة

إسعاف

تابعة

للهيئة

الصحية

أطراف

الناقورة

LBCI التالي
غارة على بلدة الناقورة
الكرملين: محاكمة ترامب تظهر أنّ البيت الأبيض يقصي خصومه السياسيين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:50

وسط مشاجرات حادة... ثنائي يفكر بالانفصال: ما علاقة الكلب؟

LBCI
أخبار دولية
10:49

الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة في 11 حزيران

LBCI
أخبار دولية
10:37

خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط الجمعة

LBCI
منوعات
10:20

شاب يواجه صراعات بين عائلته وحبيبته... فما السبب؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:50

وسط مشاجرات حادة... ثنائي يفكر بالانفصال: ما علاقة الكلب؟

LBCI
منوعات
10:20

شاب يواجه صراعات بين عائلته وحبيبته... فما السبب؟

LBCI
موضة وجمال
10:17

هيلي بيبر تكشف سرّها للحصول على مكياج صيفي مثالي! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
10:05

واقي الشمس...طبيبة أمراض جلدية تكشف: هذه الكمية المناسبة التي يحتاجها الإنسان منه! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-30

يغازلها الرجال في النادي الرياضي باستمرار.. لكن ما فعلته لردعهم فاجأ الجميع!

LBCI
منوعات
09:00

قصّة مؤثرة... معلّمة تنقذ حياة تلميذها السابق: "نحن غارقون تماماً في لطفها"

LBCI
أخبار دولية
17:53

إسرائيل تقول إنها قتلت نحو 300 مقاتل من حماس في رفح

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-30

ما هو الوقت المثالي لشرب القهوة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:51

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قلل من تهديدات موسكو بالتصعيد

LBCI
أخبار دولية
00:30

هيئة المحلفين : ترامب مذنب في التهم التي يواجهها

LBCI
أخبار دولية
00:00

ضربات أميركية وبريطانية استهدفت الحديدة وميناء الصليف في اليمن

LBCI
أخبار لبنان
17:00

هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مهرجانات بيبلوس الدولية... حفلات منوعة لصيف واعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

زي موظفي OMT الجديد من تصميم طلاب جامعة الـLAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما هي التوقعات بشأن مسار الإنتخابات الرئاسية في ايران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تصعيد ميداني كبير في غزة يتزامن مع غليان سياسي في إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:19

"بدكن تعرفوا مين بحب؟"... دانييلا رحمة عروس 2024

LBCI
اقتصاد
02:59

انخفاض في سعر البنزين

LBCI
فنّ
04:14

إليكم سبب بكاء عاصي الحلاني على المسرح.. وهل يفكّر بالإعتزال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرفوا على الفتاة اللبنانية الوحيدة التي تقدم عرض التعلق بشعرها

LBCI
فنّ
04:30

نادين نسيب نجيم تناشد المعنيين للتحرّك: هيدا الوسخ لازم ينلقط

LBCI
أخبار لبنان
17:00

هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين

LBCI
اسرار
23:59

اسرار الصحف المحلية 31-05-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

حتى لا تتكرر حادثة وفاة الطفلة نسرين التي وقعت من حفرة في باص المدرسة.. هذا ما علينا فعله!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More