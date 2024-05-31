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المديرية العامة للدفاع المدنيّ - الهيئة تنعى المسعف حيدر محمود جهير "أمير" من بلدة الناقورة في جنوب لبنان

آخر الأخبار
2024-05-31 | 09:56
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المديرية العامة للدفاع المدنيّ - الهيئة تنعى المسعف حيدر محمود جهير &quot;أمير&quot; من بلدة الناقورة في جنوب لبنان
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المديرية العامة للدفاع المدنيّ - الهيئة تنعى المسعف حيدر محمود جهير "أمير" من بلدة الناقورة في جنوب لبنان

 
 
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