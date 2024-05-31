غارة على منطقة عين دردريه بين حومين الفوقا وعين قانا

عمره 4500 سنة... اكتشاف جديد في بحيرة أميركية يصدم العلماء!

عمره 4500 سنة... اكتشاف جديد في بحيرة أميركية يصدم العلماء!

كتاب مقترحات من الجميّل ووفد من الصناعيين الى السفير السعودي: لبنان الذي تحبونه بحاجة إلى دعمكم