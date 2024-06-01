كرامي: الرشيد أدرك منذ البداية أن لبنان وطن الحوار وبالحوار وحده نصل الى الحد الادنى من الوحدة الوطنية واستغرب من الذين يعاندون الذهاب الى الحوار الا يدرون انهم يعرضون وطننا الى خطر وجودي؟

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فيصل كرامي: الكلمة الفصل للأيام المقبلة في حال قرر الجنون الصهيوني أن يخوض حربا شاملة مع لبنان وهناك ستجدوننا صفا واحدا في مواجهة أي اعتداء أو أي عدوان اسرائيلي على لبنان