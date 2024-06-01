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فيصل كرامي: الكلمة الفصل للأيام المقبلة في حال قرر الجنون الصهيوني أن يخوض حربا شاملة مع لبنان وهناك ستجدوننا صفا واحدا في مواجهة أي اعتداء أو أي عدوان اسرائيلي على لبنان
آخر الأخبار
2024-06-01 | 03:16
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فيصل كرامي: الكلمة الفصل للأيام المقبلة في حال قرر الجنون الصهيوني أن يخوض حربا شاملة مع لبنان وهناك ستجدوننا صفا واحدا في مواجهة أي اعتداء أو أي عدوان اسرائيلي على لبنان
*
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فيصل كرامي في ذكرى اغتيال رشيد كرامي: انهيار الدولة والمؤسسات في وطننا حقيقي ونحن بعد 37 سنة على استشهاد الرشيد لا يسعنا سوى أن ندرك كم نحن بحاجة لنهج ومدرسة رشيد كرامي الذي كان وبقي حتى اللحظة "دولة الرمز" و"رمز الدولة"
كرامي: الرشيد أدرك منذ البداية أن لبنان وطن الحوار وبالحوار وحده نصل الى الحد الادنى من الوحدة الوطنية واستغرب من الذين يعاندون الذهاب الى الحوار الا يدرون انهم يعرضون وطننا الى خطر وجودي؟
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