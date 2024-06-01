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النائب قاسم هاشم للـLBCI: البعض لم يقبل بالحوار حتى الساعة وبيان "الخماسية" يتماهى مع ما يقولوه الرئيس بري ومن يريد الذهاب الى التشاور يذهب من دون اي قيد او شرط وكل فريق يطرح مقاربته للأمور