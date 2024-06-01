النائب قاسم هاشم للـLBCI: البعض لم يقبل بالحوار حتى الساعة وبيان "الخماسية" يتماهى مع ما يقولوه الرئيس بري ومن يريد الذهاب الى التشاور يذهب من دون اي قيد او شرط وكل فريق يطرح مقاربته للأمور

فيصل كرامي في ذكرى اغتيال رشيد كرامي: انهيار الدولة والمؤسسات في وطننا حقيقي ونحن بعد 37 سنة على استشهاد الرشيد لا يسعنا سوى أن ندرك كم نحن بحاجة لنهج ومدرسة رشيد كرامي الذي كان وبقي حتى اللحظة "دولة الرمز" و"رمز الدولة"

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