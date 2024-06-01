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26
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30
o
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o
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o
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o
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o
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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه
آخر الأخبار
2024-06-01 | 05:13
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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه
*
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