وزارة الصحة في غزة: 36379 فلسطينيا قتلوا و82407 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول

وزير الخارجية الايراني بالوكالة: من المحتمل أن أزور سوريا ولبنان هذا الاسبوع

وزير الخارجية الايراني بالوكالة: من المحتمل أن أزور سوريا ولبنان هذا الاسبوع

"أوقفوا أحاديثكم... انهضوا واذهبوا فورًا": ما طلبته نادلة من المتابعين يثير جدلًا واسعًا! (فيديو)