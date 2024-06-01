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o
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o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
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مصدر لقناة القاهرة الإخبارية: اجتماع أميركي مصري إسرائيلي مزمع غدا الأحد في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح مع قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-06-01 | 07:26
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مصدر لقناة القاهرة الإخبارية: اجتماع أميركي مصري إسرائيلي مزمع غدا الأحد في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح مع قطاع غزة
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