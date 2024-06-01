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معلومات أولية: سبع إصابات بالغارة الاسرائيلية على صديقين في جنوب لبنان

آخر الأخبار
2024-06-01 | 10:02
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معلومات أولية: سبع إصابات بالغارة الاسرائيلية على صديقين في جنوب لبنان
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معلومات أولية: سبع إصابات بالغارة الاسرائيلية على صديقين في جنوب لبنان

 
 
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