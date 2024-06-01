الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الوكالة الوطنية للإعلام": القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الناقورة
آخر الأخبار
2024-06-01 | 11:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"الوكالة الوطنية للإعلام": القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الناقورة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام":
القصف
المدفعي
الإسرائيلي
يستهدف
أطراف
الناقورة
التالي
وزارة التربية تدرس إقالة الأساتذة "الممتنعين" (الأخبار)
أسرار الصحف 1-6-2024
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:58
ريال مدريد يحرز لقبه الـ١٥ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على بروسيا دورتمند بنتيجة ٢-٠
خبر عاجل
16:58
ريال مدريد يحرز لقبه الـ١٥ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على بروسيا دورتمند بنتيجة ٢-٠
0
آخر الأخبار
16:21
الوكالة الوطنية للإعلام: جريحان جراء الغارة على قلد السبع غربي بعلبك
آخر الأخبار
16:21
الوكالة الوطنية للإعلام: جريحان جراء الغارة على قلد السبع غربي بعلبك
0
أخبار دولية
16:06
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالموافقة على مقترح الإفراج عن الرهائن
أخبار دولية
16:06
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالموافقة على مقترح الإفراج عن الرهائن
0
أخبار دولية
16:01
إصابة عشرة أشخاص بحادث في استاد جامعي في البرتغال
أخبار دولية
16:01
إصابة عشرة أشخاص بحادث في استاد جامعي في البرتغال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:21
الوكالة الوطنية للإعلام: جريحان جراء الغارة على قلد السبع غربي بعلبك
آخر الأخبار
16:21
الوكالة الوطنية للإعلام: جريحان جراء الغارة على قلد السبع غربي بعلبك
0
منوعات
15:45
بعد انفصالها عن زوجها الثلاثيني... هذا ما قامت به سيدة مسنة!
منوعات
15:45
بعد انفصالها عن زوجها الثلاثيني... هذا ما قامت به سيدة مسنة!
0
آخر الأخبار
15:33
سموتريتش: نرفض أي إنسحاب للقوات الإسرائيلية وعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة والإفراج الجماعي عن السجناء
آخر الأخبار
15:33
سموتريتش: نرفض أي إنسحاب للقوات الإسرائيلية وعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة والإفراج الجماعي عن السجناء
0
آخر الأخبار
15:32
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: نطالب بمواصلة الهجوم على غزة حتى تدمير حماس وعودة جميع الرهائن
آخر الأخبار
15:32
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: نطالب بمواصلة الهجوم على غزة حتى تدمير حماس وعودة جميع الرهائن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-05-08
شخص مجهول الهوية عثر عليه في الأشرفية... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
2024-05-08
شخص مجهول الهوية عثر عليه في الأشرفية... هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
أمن وقضاء
04:03
إحدى أخطر عصابات السلب بقوة السلاح وسرقة دراجات في قبضة "المعلومات"
أمن وقضاء
04:03
إحدى أخطر عصابات السلب بقوة السلاح وسرقة دراجات في قبضة "المعلومات"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قريبًا... عودة باصات النقل العام للعمل
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قريبًا... عودة باصات النقل العام للعمل
0
منوعات
2024-05-30
علاقة حب افتراضية تكوّنت من الأكاذيب المروعة... ما اكتشفته هذه المرأة عن حبيبها كان صادمًا! (فيديو)
منوعات
2024-05-30
علاقة حب افتراضية تكوّنت من الأكاذيب المروعة... ما اكتشفته هذه المرأة عن حبيبها كان صادمًا! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الراحل أليكسي بطرس مكرمًا في السجل الذهبي للمبدعين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الراحل أليكسي بطرس مكرمًا في السجل الذهبي للمبدعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قريبًا... عودة باصات النقل العام للعمل
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قريبًا... عودة باصات النقل العام للعمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إدارات الدولة "عالورقة والقلم" والحل في الحكومة الإلكترونية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
إدارات الدولة "عالورقة والقلم" والحل في الحكومة الإلكترونية
0
أخبار دولية
13:43
إسرائيل خارج أعرق معرض أوروبي للدفاع
أخبار دولية
13:43
إسرائيل خارج أعرق معرض أوروبي للدفاع
0
أخبار دولية
13:29
تداعيات الموقف الأميركي عن طرح جديد لوقف إطلاق النار تتظهر تباعًا داخل إسرائيل
أخبار دولية
13:29
تداعيات الموقف الأميركي عن طرح جديد لوقف إطلاق النار تتظهر تباعًا داخل إسرائيل
0
أخبار دولية
13:21
كتائب القسام تنشر صورا جديدة لعتاد جنود اسرائيليين تعرضوا لكمين
أخبار دولية
13:21
كتائب القسام تنشر صورا جديدة لعتاد جنود اسرائيليين تعرضوا لكمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من لبنان إلى فرنسا... لودريان حمل نتائج الاجتماعات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من لبنان إلى فرنسا... لودريان حمل نتائج الاجتماعات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
درب مار شربل أطول درب حج في لبنان: سياحة دينية وثقافية وترفيهية!
تقارير نشرة الاخبار
13:14
درب مار شربل أطول درب حج في لبنان: سياحة دينية وثقافية وترفيهية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجمهور اللبناني أعد العدة لمتابعة نهائي دوري ابطال اوروبا... هكذا تبدو الاجواء
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الجمهور اللبناني أعد العدة لمتابعة نهائي دوري ابطال اوروبا... هكذا تبدو الاجواء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:45
إبنة وائل كفوري كالأميرات في عيد ميلادها.. لقطات مميّزة من الإحتفال
فنّ
03:45
إبنة وائل كفوري كالأميرات في عيد ميلادها.. لقطات مميّزة من الإحتفال
2
فنّ
03:52
إبنة أرزة الشدياق تدخل القفص الذهبي... "الجميع يبدو مذهلاً"! (فيديو)
فنّ
03:52
إبنة أرزة الشدياق تدخل القفص الذهبي... "الجميع يبدو مذهلاً"! (فيديو)
3
فنّ
04:41
طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... "خلاص النصيب انتهى"
فنّ
04:41
طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... "خلاص النصيب انتهى"
4
منوعات
04:50
بالتزامن مع الذكرى الأولى لزواجها... إليكم الصور الرسمية الأولى للأميرة رجوة الحسين خلال حملها! (صور)
منوعات
04:50
بالتزامن مع الذكرى الأولى لزواجها... إليكم الصور الرسمية الأولى للأميرة رجوة الحسين خلال حملها! (صور)
5
خبر عاجل
14:52
أمير الكويت يعلن الشيخ صباح خالد وليًا للعهد
خبر عاجل
14:52
أمير الكويت يعلن الشيخ صباح خالد وليًا للعهد
6
فنّ
12:00
بأجواء مليئة بالحب والرومنسية... سارة أبي كنعان ووسام فارس يدخلان القفص الذهبي! (فيديو)
فنّ
12:00
بأجواء مليئة بالحب والرومنسية... سارة أبي كنعان ووسام فارس يدخلان القفص الذهبي! (فيديو)
7
صحف اليوم
00:29
ملف التحقيق بقضية الطحين المنتهي الصلاحية في الـWooden Bakery نقل من المديرية العامة لأمن الدولة إلى شعبة المعلومات (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:29
ملف التحقيق بقضية الطحين المنتهي الصلاحية في الـWooden Bakery نقل من المديرية العامة لأمن الدولة إلى شعبة المعلومات (نداء الوطن)
8
آخر الأخبار
02:24
التحكم المروري: أشغال على جسر الدورة المسلك الشرقي باتجاه نهر الموت وحركة المرور ناشطة حاليا
آخر الأخبار
02:24
التحكم المروري: أشغال على جسر الدورة المسلك الشرقي باتجاه نهر الموت وحركة المرور ناشطة حاليا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More