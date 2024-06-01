هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل قبلت مقترحا يشمل الإفراج عن 33 مختطفا أحياء أو أمواتا في المرحلة الأولى ويتضمن إيقاف الحرب في المرحلة الثانية

وزير دفاع كوريا الجنوبية: هناك أدلة متزايدة على تعاون عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

وزير دفاع كوريا الجنوبية: هناك أدلة متزايدة على تعاون عسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

أوستن: الولايات المتحدة "لا يمكن أن تكون آمنة إلا إذا كانت آسيا آمنة"