قطر والولايات المتحدة ومصر: المبادىء التي حددها بايدن ستعود بالنفع على الفور على سكان غزة والرهائن وأسرهم

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فيصل كرامي في ذكرى اغتيال رشيد كرامي: لقد أثبتنا أن الأرض والحرية والكرامة والحق كلها تشترى بالدماء ونحن المشترون ولن تضيع الدماء لا دماء الفلسطينيين ولا دماء اللبنانيين ولا دماء الرشيد