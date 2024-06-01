غارة إسرائيلية على غربي بعلبك بين طاريا وشمسطار

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كرامي: الرشيد أدرك منذ البداية أن لبنان وطن الحوار وبالحوار وحده نصل الى الحد الادنى من الوحدة الوطنية واستغرب من الذين يعاندون الذهاب الى الحوار الا يدرون انهم يعرضون وطننا الى خطر وجودي؟