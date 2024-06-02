المقاومة الاسلامية: شنينا هجوماً جوياً بِالمسيرات على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن ضباطها وجنودها ما أدى إلى تدمير الرادار ووقوع قتلى وجرحى

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